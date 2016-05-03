日本首相安倍推动改革 但克服日本企业文化弊端仍需更多作为

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Linda Sieg

路透东京5月3日 - 日本大公司丑闻频发表明，意在提升日本企业治理的改革和言论，在克服困扰日本企业的不透明和等级制度文化上做的仍然不够。

日本首相安倍晋三过去两年里推出新的企业治理规定，意在吸引外国投资，并撼动日本太讲交情的企业文化；他因此获得赞赏。

但三菱汽车 承认使用不符合日本规范的燃油效率测试方法已有几十年，东芝 去年承认利润作假，这些丑闻都表明仍有很多工作要做。

奥林巴斯 前CEO、英国人Michael Woodford因揭露该公司造假而被开除快五年了，他表示自己在日本仍像个被遗弃者。在日本企业文化中，告密者往往会被鄙视，而不是得到赞赏。

“我很明显地感觉到，（日本）80%或更多的高级商业领袖认为我背叛了自己的公司，”Woodford接受路透电话采访时说道。他目前管理一家商业咨询公司，住在伦敦。

“我在日本被视为避之唯恐不及的人。”

专家们认为，改变崇尚无条件服从的内向型企业文化所需要的措施包括更好地保护举报人、对董事会成员进行培训以及加大惩罚力度。

“日本企业在交易不透明、财务和运营缺乏透明度方面仍存在很大问题，”悉尼科技大学Key University Research Centre for Corporate Governance负责人Thomas Clarke说道。

安倍的政策团队2015年出台了新的企业治理规则，对披露、股东权利和独立董事作出了规定。

尽管不受法律约束，东京证券交易所仍要求上市企业遵守新规则，或者解释为什么不遵守；而前一年出台的尽责管理守则意在鼓励不满的投资者发表看法。

专家们称赞这些变化，称这些变化可能是近期丑闻浮出水面的部分原因。

“大公司有丑事，问题在于如何处理，”基金公司WisdomTree Japan首席执行官Jesper Koll表示。“掩盖已经不再可行。”(完)