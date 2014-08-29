焦点：日本消费税调高与否引发热议 首相安倍晋三面临艰难抉择

路透东京8月28日 - 日本首相安倍晋三未来几个月将面临艰难抉择：是否再次调高消费税，引发损及脆弱经济复苏的风险，抑或缩手并撼动市场对其承诺抑制政府债务的信心。

安倍于4月调高消费税，当季经济出现三年来最大季度萎缩后，政府高层官员商讨推迟进一步加税的可能性，藉此维持经济处于复苏轨道。

分析师大都预期，安倍12月会同意在2015年10月将消费税从8%上调至10%。但这样的决定有可能会造成政治面的分裂，而目前政府正在研拟企业税减税的细节。

日本内阁副大臣西村康稔表示，政府的“基本立场是调高”消费税，不过比起安倍决定将消费税从5%上调时，这次需要更加的小心。这项决定受到市场瞩目，也是政治面消息的报导重点。

西村康稔周三对路透表示，按照当前的计划，在未来18个月将消费税调高一倍，这“将对经济造成重大打击”。他担心4月调高消费税所造成的冲击拉长，但薪资却未上调，通胀和出口依然迟滞。

**近20年来最大胆的行动**

“经济能否战胜需求下滑，恢复持续增长的良性循环，成败在此一举，”他表示。

日本为控制政府债务分两次上调消费税，是近20年来最大胆的举措。该国公共债务已暴增至国内生产总值(GDP)的两倍多，在工业化国家中居首。

日本这两届政府都赞成收紧财政，但前提是政府需确定经济足够强劲，能挺过加税。

财务省强势推动加税以增加收入，使政府能实现在2021年3月财年结束时，在不计新发债券及偿债的基础上达到预算平衡的承诺。

分析师称，如果不能稳步向达到该目标取得进展，可能扰乱日本公债市场，其他市场的投资人可能也会感到不安。

**央行心存戒慎**

日本央行也很小心谨慎。该行目前通过大规模宽松计划购买相当于70%的新发公债。

央行总裁黑田东彦避免直接干涉安倍的财政政策。但央行的经济预估假设为加税举措全部落实，黑田东彦本月也敦促政府坚持重振公共财政的强烈决心；而债市即因此而持稳。

不过，安倍倾向促进经济增长的顾问则敦促他不要急于加税，以防拖累经济复苏。

安倍顾问滨田宏一则建议，藉由分阶段加税，缓解加税所带来的冲击。

“正如我们所见，消费税上调的影响可能很大，”耶鲁大学经济学名誉教授滨田宏一周三向路透称。“因此，理想的方法是，逐步上调，比如在2015年10月上调1个百分点，之后再上调1个百分点。”

经济财政大臣甘利明上周表示，最好按照计划加税，“如果我们不上调消费税，也拿不出可靠的财政改革计划，则将损害外界对日本公债的信心。”

安倍自己对此决议一直守口如瓶，只表示将在评估第三季国内生产总值(GDP)等数据后做出全面性的决议。

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称，目前来说，推迟加税还只是“一个尾端风险”。

**弊大于利**

“政府当局人士可能有不同看法，但决策层一定清楚地意识到推迟上调消费税可能弊大于利，”前日本央行官员Kumano称。

然而，这项决议所牵扯到的政治面对安倍而言不会是件易事。关于加税的争议也会碰上调降企业税的讨论；政府承诺把企业税从35%左右下调至30%以下。

上调消费税但下调企业税，将令外界更加认为安倍政府是将财富自民众手中，重新分配到大企业身上。

日本经济新闻周一公布的调查显示，近三分之二的民众反对上调消费税，是赞成人数的两倍；反观民间分析师则强烈支持上调消费税，路透本周公布的调查显示，22位分析师中有18位支持加税。

日本主要大型企业游说团体--经济团体连合会支持将消费税一按照计画上调至10%，但一些企业(尤其仰赖个人消费的企业)则反对上调消费税。

日本大型连锁折扣店唐吉诃德(Don Quijote)财务长Mitsuo Takahashi表示，因为消费依旧疲弱，我们希望他们推迟对调升消费税作出决定。”(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫/许娜/于春红; 审校 龚芳)

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