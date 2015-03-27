焦点：日本核心CPI出现停滞 央行压力未减

路透东京3月27日 - 若扣除消费税上调影响，日本2月核心消费者物价指数(CPI)与上年同期持平，为近两年来首见，令央行面临今年稍晚需进一步扩张货币激励政策的压力。

周五公布的其它数据也没有带来多大宽慰，尽管就业市场持续好转，但家庭支出下滑，凸显首相安倍晋三促进经济稳健持续复苏所面临的挑战。

尽管日本央行强调，将仔细思考油价下跌的影响，但通胀数据疲软将使其面临扩大货币激励政策的压力，以推动物价升向2%的目标。

扣除去年上调消费税的影响，核心CPI与上年同期持平，进一步远离央行的物价目标。上次核心CPI停止增长是在2013年5月，当时也是持平。

“核心消费者物价可能会下跌至多0.5%，但将在7月左右见底，之后在今年剩余时间内上升，”三井住友银行首席分析师西冈纯子称。

“日本央行已经预计到，油价下跌将给通胀带来下行压力，因此今日的数据并不意味着央行很快会再度放松货币政策，”她还表示。

总务省数据显示，2月扣除生鲜食品价格但包含石油价格的核心CPI较上年同期涨2.0%，升幅低于市场预期中值的2.1%。

这是连续第七个月升速放缓，主要归因于燃料价格持续下跌。分析师表示，燃料价格下跌可能使通胀率至少在今年年中都将保持在近零水平。大多数分析师预计，日本央行将在今年下半年扩大去年10月祭出的刺激举措。

倘若通胀持续放缓，则将阻碍日本央行总裁黑田东彦消除通缩心态的努力。

2月家庭支出较上年同期下降2.9%，为连续第11个月下降，这令日本这个全球第三大经济体的前景更加黯淡。

决策者预计，通胀放缓(包括汽油成本下降)以及薪资上升将在未来数月提振家庭支出，并支撑脆弱的经济复苏。

但分析师称，若小型企业未追随大型制造者的脚步提高基本薪资，则消费疲软对增长的拖累可能会超出预期。

不过，就业市场继续趋紧，这给日本带来了一线希望。日本2月失业率从1月的3.6%降至3.5%。

得益于出口和工业产出的反弹，日本经济摆脱了去年的轻度衰退局面，但由于家庭支出疲弱，复苏态势依然脆弱。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/汪红英；审校 张荻/张若琪)

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