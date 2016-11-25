焦点：日本10月CPI连续第八个月下滑 日圆贬值或助日央行一臂之力

路透东京11月25日 - 日本10月核心消费者物价指数(CPI)连续第八个月同比下滑，表明日本央行要在政策选项所剩无几的情况下，应对通缩和经济成长停滞，依然任重而道远。

数据将令决策者面对进一步刺激经济的压力，鉴于日本央行实施了三年的大规模货币宽松举措未能令通胀加速升向2%的目标，财政支出或许是更受青睐的选择。

但由于能源价格下跌带来的下行压力缓解，而且最近日圆贬值料推高进口成本，一些分析师预计明年年初消费者物价将反弹。

政府数据显示，10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，符合路透调查预估，9月为下降0.5%。该数据纳入了油品价格，但扣除波动较大的生鲜食品。

数据显示，尽管汽油和电价下跌持续压低通胀，但构成该指数的近六成项目的价格呈现上涨。

“我们仍认为未来几个月基础通胀将会进一步小幅下跌，因应前几个月进口价格的急跌，”Capital Economics资深日本分析师Marcel Thieliant表示。

“然而产出缺口缩减，我们预期未来几个月将进一步上升，因此不久后价格压力应该会再次增强。而且，日圆兑美元近期急速走弱。我们认为基础通胀将在明年第一季触底。”

10月扣除食品和能源价格的核心核心通胀指数较上年同期上涨0.2%，9月为持平。

随着出口复苏，日本经济在7-9月当季连续第三个季度扩张，但国内经济活动疲弱，令持续复苏的希望笼罩疑云。

日本央行承认，需要时间让通胀率加速升向2%的目标，并在9月调整了政策框架，使之更适合长期对抗通缩的需要。

央行在10月的会议上维持政策不变，不过把实现物价目标的时程推后。

“通胀有上升的迹象，因此日本央行料将暂维持当前政策。”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

鉴于特朗普政府的政策存在不确定性，日本决策者开始认为财政刺激是下一步刺激经济成长的最可能手段。

政府官员称，虽然首相安倍晋三不太可能在短期内出台大规模的财政刺激政策，但政府可能会考虑针对当前财年另外编制一份规模较小的追加预算。

日圆近期贬值也为依赖出口的日本经济减轻了一些压力，大型汽车生产商和其他制造业者今年稍早因日圆坚挺而导致获利受损。

美元兑日圆周五升至八个月高位，延续自特朗普当选美国总统以来的涨势。特朗普的当选令市场预期美国经济增长率和通胀率将会攀升。

日本通胀图表： tmsnrt.rs/28KmQnX

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