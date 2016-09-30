日本8月CPI及家庭支出均下滑 日央行宽松压力不减

路透东京9月30日 - 日本8月核心消费者物价指数较上年同期下滑，为连续第六个月下滑，在日本央行重设政策框架以更迅速达成2%通胀目标之际，该数据令其承受进一步宽松货币政策条件的压力。

总务省公布的另一份数据显示，8月家庭支出较上年同期下降4.6%，大于分析师此前预期的2.5%下降幅度，突显示民间消费的疲弱。民间消费占了经济的60%左右。

工业生产则让经济前景稍微亮丽一点。

疲弱的消费数据可能意味着会引来央行的进一步审视。日本央行上周调整政策框架，从先前的每年80万亿日圆增加基础货币策略，改为瞄准短期和长期利率目标。

这也凸显出，日本首相安倍晋三领导的政府有必要接过担子，除了今年稍后将推出的28万亿日圆刺激计划，还要实施有力的经济增长计划和结构性改革。

“产出和民间消费正在逐步加快，扣除食品和能源的消费通胀放缓，令人感到忧心，”NLI基础研究所经济研究总监齐藤太郎表示。

“如果这种物价趋势持续，日本央行无法再将通胀疲软归咎于油价，就不得不进一步放宽政策，即便立即行动的可能性很小。”

8月全国核心CPI较上年同期下降0.5%，降幅高于分析师预期的下降0.4%，齐平7月录得的2013年3月来最大降幅。

8月扣除食品和能源价格的核心-核心CPI较上年同期上升0.2%，创2013年9月来最低升幅。

尽管日本央行大规模印钞计划已经实施了三年半，但家庭支出疲弱以及强劲的日圆压低进口成本，导致通胀率一直远低于2%的央行目标水准。

就业市场收紧也未能帮助刺激通胀。在通胀微乎其微的环境下，许多企业担心固定成本上升，对加薪仍保持谨慎，因此家庭也难以对支出做好准备。8月失业率为3.1%，接近前月触及的21年低点。

经济产业省的一份数据显示，8月工业产出增长1.5%，大大高于分析师此前预期的0.5%增幅。官员表示，这是得益于国内对电脑和汽车导航系统用液晶显示器的需求。

日本4-6月当季经济年化增长率为0.7%，同受到闰年效应提振的前季增速相比，成长步伐大幅放缓。(完)