日本德仁皇太子呼吁铭记二战历史

在日本首相安倍晋三寻求重述日本战时历史并削弱对战争罪行的道歉论调之际，日本皇太子德仁呼吁回顾过去并铭记二战历史。德仁在记者会上称：“虽然我自己没有经历过战争，但是，在战争记忆逐渐淡去的今天，谦逊地回顾过去，向对战争没有直接认识的下一代正确传递悲惨经历和日本走过的历史道路，十分重要。”路透