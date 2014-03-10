日本经常账赤字创纪录高位 第四季经济成长下修

* 日本经常账赤字扩大至1.589万亿日圆的纪录高位

* 第四季GDP下修，因资本支出和消费放缓

* 国内外需求显示疲弱迹象

路透东京3月10日 -日本1月经常账赤字创纪录高位，同时第四季经济成长幅度被下修，不禁让人更加担忧出口疲软导致经济进一步放缓，消费税上调也料将使需求冻结。

日本目前经常账赤字扩大至创纪录的1.589万亿(兆)日圆，高于预估中值1.4万亿，有迹象显示出口可能继续保持滞后局面，因亚洲需求疲弱。

修正后的数据显示，去年第四季日本经济成长幅度低于初值，因企业投资和消费放缓，这加深了有关民间经济活动缺乏动力的忧虑。

当前一季的经济料将振作，因消费者赶在4月上调税率之前提前支出，但一些分析师担心经济增长不够强劲，可能还需要采取更多举措刺激经济活动。

“出口状况疲弱，因为全球经济表现并不像预期那般好，”Mizuho Securities Research & Consulting Co高级分析师Norio Miyagawa说。

“有迹象显示民间消费的潜在趋势并不那么强劲。消费税上调后经济形势如何仍存在诸多疑虑。”

根据经常帐数据，1月出口较上年同期增长16.7%，这远低于进口的同比增幅30.3%。

周一出炉的政府数据显示，日本第四季国内生产总值(GDP)下修为较前季成长0.2%，因资本支出疲弱。第四季GDP初值为成长0.3%。

路透调查的分析师预估中值为增长0.3%。

增长令人失望和出口减速之际，人们也愈发担心日本政府振兴经济的计划有失去动能之虞。

日本央行官员已经表示，他们预期出口复苏能抵消上调消费税带来的部分波动，但是长期贸易赤字令人质疑这一预期。

消费税将在4月从5%上调至8%。

日本央行在周二结束的两天会议中料将保持政策不变，因消费者物价仍有望实现央行的2%通胀目标。

不过，市场担心乌克兰问题出现僵局以及日本对亚洲国家出口低迷，这也给前景罩上一层阴影。

第四季经价格调整的实质GDP环比年率下修为成长0.7%，初值为成长1.0%。路透调查预估为成长1.0%。

第四季资本支出下修为较前季成长0.8%，远低于初值1.3%。该季民间消费下修为增长0.4%，初值为成长0.5%。

其他数据显示，日本1月工业生产及消费支出劲扬，显示在消费税4月上调前消费者需求提前浮现。

这波热潮可望确保第一季经济加速成长。多数分析师预计，GDP在第二季将因消费支出下滑而大幅缩减，而后于第三季回升。(完)

(编译 郑茵/王兴亚/朱晓军/龚芳; 审校 张荻/张若琪)

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