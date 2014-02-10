日本2013年录得最小的经常帐盈余

* 2013年经常帐盈余缩减至3.3万亿日圆

* 12月经常帐赤字创纪录最高

* 日圆贬值推高能源进口成本

* 出口表现令人失望，打压成长预期

路透东京2月10日 - 日本2013年录得有记录以来最小的经常帐盈余，显示出口低迷和能源进口成本上升可能打击经济成长。

经常帐恶化还让日本偿还巨额债务的能力重新成为焦点。日本债务是其经济规模的两倍以上，在工业化国家中最为严重。

日本财务省周一公布的数据显示，12月经常帐赤字创新高，因出口商未能利用日圆贬值的机会增加出口。

很多政策制定者原本预计，日圆贬值会推高出口并支撑经济，但外部需求低迷和自身竞争力减弱限制了贸易部门的扩张。

日本经济在停滞数十年之后，过去一年来在政府大胆的财政及货币刺激政策之下，已有反弹迹象。

然而有些分析师说，复苏不稳定可能会让官员考虑其他可维持经济成长的选项。

“出口成长比我预期的疲弱，反映出竞争力下滑，”Sumitomo Mitsui Asset Management资深分析师Hiroaki Muto说。

“经常帐可望继续保持盈余，但盈余幅度将会很小。这可能会给政府及日本央行构成政策压力。”

日本2013年全年经常帐盈余为3.3兆(万亿)日圆，这是1985年有可比数据以来的最小盈余。

数据显示，去年进口增长15.4%，而出口增长9.0%。

12月经常账赤字为6,386亿日圆(62.5亿美元)，而预估中值为赤字7,077亿日圆。

日圆兑美元自2012年底以来已贬约23%，因首相安倍晋三政府开展旨在终止15年通缩局面的大胆计划，日本央行扩大量化宽松规模。

许多政府人士还曾预计，日圆贬值会提振出口，但这基本没有实现，因为日本企业增加了在国外制造产品。

而且由于韩国等国同业的竞争，日本企业的市场份额也有所流失。

由于多年来为振兴低迷经济而采取的财政刺激措施，以及快速老龄化的人口带来的社会福利成本不断高涨，导致日本公共债务高达创纪录的1,000万亿(兆)日圆(10万亿美元)。

偿债成本增加，迫使安倍晋三今年4月起按计划分两步上调消费税，这被视为改善财政状况迈出的必要第一步。

由于消费者在消费税上调前抢先消费，日本经济的繁荣有望持续到3月，而且很多分析师同意日本央行关于消费税上调只是短痛的观点。

不过，出口疲软可能意味着经济反弹将比部分分析师预期来得更慢。(完)

(编译 杜明霞/李婷仪/石冠兰/朱晓军；审校 张涛/张若琪)

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