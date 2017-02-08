日本2016年经常帐盈余为历史第二高

路透东京2月8日 - 日本财务省周三公布的数据显示，日本2016年经常帐盈余创历史第二高纪录，而再过几天美日两国领导人将举行会晤，贸易顺差和汇率问题料将成为主要议题。
日本2016年实现经常帐盈余20.6万亿日圆(1,836.3亿美元)，反映了贸易收支因油价下滑转为顺差、外国游客入境旅游增多使旅行项目顺差创纪录，海外投资也带来巨大外汇收入。
美国总统特朗普奉行“美国优先”策略，并谴责中国、德国和日本等出口大国故意使本币贬值以获得竞争优势。在这一背景下，贸易顺差和汇率问题成为关注焦点。
日本财务省表示，2016年全年日本实现对美国贸易顺差6.8万亿日圆(599.5亿美元)，较2015年下降4.6%，日本对美汽车出口连续第二年上升。
特朗普和日本首相安倍晋三定于本周稍后会面。特朗普说他和安倍晋三将打一场高尔夫球，比赛中安倍将是他的搭档，不是竞争对手。
周三的数据显示，日本经常帐盈余大多来自日本在海外的直接及组合投资，在2016年总计20.6万亿日圆的经常帐盈余中占到18.1万亿日圆。
2016年贸易顺差5.6万亿日圆，实现顺差部分因为油价下跌抑制了进口成本。2015年为逆差6,300亿日圆。
去年旅行项目录得创纪录的1.3万亿日圆顺差，因到日本旅游的外国旅客数创新高，让日本服务帐逆差收窄至纪录低位。
财务省数据显示，日本12月经常帐盈余1.11万亿日圆，连续第七个月同比增长。
路透调查中分析师预估中值为盈余1.29万亿日圆。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)