日本可能大幅削减美国进口牛肉关税 为TPP奠定基础--日经

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月10日 -日本经济新闻周四报导，日本考虑在谈判中将美国进口牛肉关税从目前的38.5%降至不到10%，此举旨在为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)奠定基础。
拟定中的关税下调幅度远高于日本与澳洲方面达成的磋商成果。周一澳洲与日本达成贸易协议，内容包括将冷冻牛肉关税下调一半，至19.5%。
美国总统奥巴马将于4月24-25日访问日本，日本与美国希望在此之前达成双边贸易协议。美日双边协议，被视为TPP的关键内容，而TPP正是美国加强布局亚洲的核心策略。
日美贸易官员周四恢复谈判。根据双方消息，昨天逾10个小时的密集谈判取得一些进展，但在部分重大问题上仍存在分歧。
日本经济新闻报导称，如果美国牛肉进口数量因关税下降而大幅增加的话，日本也考虑进行限制，这是其方案的一部分。这篇没有援引任何消息来源的报导补充称，最终细节将在晚些时候敲定。
美国要求日本开放稻米、牛肉、猪肉、乳制品及糖等产品领域，但这些领域在日本具有重要政治影响力，安倍已誓言保护。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在抵达日本时表示，美国牵头的TPP旨在达到较日本-澳洲协议更高的标准，尤其是在牛肉方面。
周三谈判后，日本经济财政大臣甘利明表示，“一些方面的讨论已相当深入，但双方仍存在相当大的分歧”。弗罗曼称，磋商已取得一些进展，但“我们之间仍有分歧“。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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