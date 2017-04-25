日本第一生命保险对欧元区债券保持谨慎 因存在政治风险

路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。

第一生命保险运用企划部长重本和之表示，由于民调显示法国中间派候选人马克龙或将在5月7日总统大选第二轮投票中胜出，该公司认为法国风险在下降，但在英国和德国今年稍晚举行大选，以及意大利明年举行选举之前，该公司仍保持警惕。

重本和之在一场记者会上表示，“虽然欧洲债券的收益率(殖利率)颇具魅力，但若要问能否增加欧洲债券持仓，我们认为目前的合适做法是采取审慎立场。”

日本保险业者在3月底止的上一财政年度中买进创纪录的7.76万亿(兆)日圆(705亿美元)海外债券，当中包括法国及其他欧洲债券，业者希望藉此赚取比负收益率的日本政府债券更高的回报。

重本和之指出，与日本公债相较，该公司仍认为经汇率对冲的海外债券更具有吸引力，但他补充称将密切关注海外债券的收益水准再做出投资决策。

第一生命保险为日本第二大民营保险集团第一生命控股(8750.T)的核心事业，该公司计划增加海外股票持仓，因预期经济成长坚稳。

不过他进一步提到，若美国总统特朗普无法兑现减税及基础设施支出等承诺，则经济成长的假设情境可能改变。

“若对他推出刺激举措的预期完全退散，则我们将不会在不做汇率对冲的情形下购买股票或海外债券。”(完)