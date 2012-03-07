日本男性经理人和专业人员易早逝

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港3月7日电（记者 陈依琳）---研究人员周三称，日本男性经理人和专业人士重视工作胜於健康，因此比其它行业的男性易早逝。
科学家查阅了死於1980年至2005年日本男性的死亡证明，发现与从事神职、销售、服务、保安、农业、制造业及运输业的男性相比，经理人和专业人士不到60岁就去世的风险高了1.7倍。
北里大学医学院（Kitasato University School of Medicine）的初级副教授和田耕治（Koji Wada）负责这项研究，他们发现从2000年起，经理人和专业人士中，死於癌症、中风和心脏病的比例增加，而其它行业却在下降。
和田耕治在电话中表示：“在日本，任何人就医都有全面的医保，为什麽经理人和专业人士的死亡率较高？因为他们延误了就医时间。”
“甚至病症发作时，他们也没时间就医。因此，他们的癌症病情加重，甚至发展到癌细胞转移，即使後来接受治疗，医生也无力回天。”
研究者称，这一死亡模式或与1998年亚洲金融危机有关，日本经济此後停滞多年。上述研究结果发表在《英国医学期刊》（British Medical Journal）上。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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