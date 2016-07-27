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国际财经 | 2016年 7月 27日 星期三 11:34 BJT

日本考虑首次发行50年期公债 作为刺激计划的一部分--WSJ

路透东京7月27日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，日本正在考虑首次发行50年期公债，以利用日本央行宽松货币政策带来的超低利率。

报导引述未具名知情人士称，该发债计划的纲要可能作为刺激计划的一部分，日本首相安倍晋三计划未来几天宣布刺激计划。

报导称，日本最早可能在本财年发行50年期公债。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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