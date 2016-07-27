日本考虑首次发行50年期公债 作为刺激计划的一部分--WSJ

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透东京7月27日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，日本正在考虑首次发行50年期公债，以利用日本央行宽松货币政策带来的超低利率。
报导引述未具名知情人士称，该发债计划的纲要可能作为刺激计划的一部分，日本首相安倍晋三计划未来几天宣布刺激计划。
报导称，日本最早可能在本财年发行50年期公债。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。