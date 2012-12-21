日本政府12月维持对经济评估不变 之前连续四个月调降评估

路透东京12月21日 - 日本政府12月维持对经济的评估不变.之前连续四个月下修,是2008-09年金融危机以来最长的连续下修纪录.但政府警告整体经济环境保持迟滞.

政府在月度经济评估中表示,尽管目前仍然疲弱,日本料将自2000年以来的第四度衰退中复苏,因在去年地震后重建支出的支撑下,内需有所回升,且全球经济出现改善.

日本央行周四给该国经济又开出了货币政策刺激的药方,这是过去四个月中的第三次,并拉开了明年采取更有力措施的序幕,因新当选首相的安倍晋三不断给央行施压,要求其加大努力战胜通缩.

日本政府对经济的谨慎评估可能给央行面临进一步放宽政策的更大压力.日央行暗示将在明年1月会议上设定更高的通胀目标,届时新政府将上台.

"有一些亮点,但整体而言,经济依然疲弱,我们无法乐观,"负责编写这份报告的一位内阁府官员表示.

"企业特别是制造业的运营环境依旧严峻,他们的获利状况疲弱,出口下降打压生产和企业信心."

报告警告称,围绕美国"财政悬崖"预算危机的不确定性,欧元区债务问题和中国经济增速放缓,仍是主要的下行风险因素.

决策者亦担心制造业疲软或将损及整体经济,因企业削减薪资并推迟投资.这令日本央行面临采取宽松举措来提振经济的压力.

汽车和电子设备制造领域下行趋势出现修正,促使上调对工业生产的评估.民间消费下行趋势亦有所放慢,政府对民间消费的评估七个月来首次上修.

"这并不是说我们看到制造业出现了巨大的改善,而是汽车和用于智能手机及平板电脑的电子设备生产的下行趋势有所放缓,"一名内阁府官员说.

这些因素的影响被出口持续下滑所抵消,进一步说明明年初经济的任何复苏都将可能疲弱无力.

政府亦下调其对企业获利的评估,但并未调整其对企业破产和就业形势的评估.

今年初日本经济的表现要好于多数七国集团(G7)其它成员国,因消费和重建支出旺盛.

但7-9月当季经济连续第二个季度萎缩,符合了衰退的定义.分析师预计今年第四季经济或再度萎缩.(完)

(编译 侯向明; 审校 张涛)

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