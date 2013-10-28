日相安倍强硬表态 称日本不容忍使用武力改变地区现状

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透日本朝霞10月27日 -日本首相安倍晋三周日对日本自卫队称，日本不会容忍使用武力改变地区现状的行为，此番表态可能会激怒与日本长期存在领土争端的中国。
日本政客和安全专家提到“使用武力改变现状”时，经常指的是中国在东海和南海的海上扩张。
这是安倍近日第二次摆出将对中国采取更强硬态度的姿态。此前中国国防部告诫日本，不要低估中国采取一切必要手段自卫的决心。
安倍被视为鹰派民族主义分子，他希望修改日本和平宪法。
安倍周日讲话中说：“朝鲜发展大规模杀伤性武器和弹道导弹，我们的国家主权遭挑衅，日本周边的安全环境越来越严峻。”
“为了表明我们不容忍武力改变现状的坚定决心，我们需要开展各种活动，譬如监测以及信息采集。”
安倍称，日本自卫队应该摒弃他们在和平时期只要训练的旧观念，称他们应该对和平与稳定作出贡献。
他说：“你们要坚决保卫人民的生命和财产，以及我们的领土、领海和领空，对世界和平与稳定作出贡献，这是你们的责任。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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