日本2016/17年度防卫预算将超5万亿日圆

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透东京12月24日 - 日本政府的预算草案显示，下个年度日本防卫预算将增长1.5%，首次超过5万亿日圆（414亿美元），主要受美军基地搬迁费用及人力费用增长影响。
在始于2016年4月的年度，日本防卫预算为5.05万亿日圆，为日本首相安倍晋三2012年12月上任以来连续第四年增长，此前日本防卫预算连续十年下降。
日本将拨款595亿日圆，用于美国海军陆战队普天间航空基地的搬迁费用，当前财年这方面的拨款为244亿日圆。
人力费用增长也将推高防卫支出。
接下来财年采购清单项目包括六架F-35隐形战机和11辆AAV7两栖突击战车。
鉴于维护及其它费用预计会超过原先预期，日本政府将“鱼鹰”（Osprey）倾转旋翼运输机的采购数量从原先计划的12架缩减至四架。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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