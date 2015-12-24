日本2016/17年度防卫预算将超5万亿日圆

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月24日 - 日本政府的预算草案显示，下个年度日本防卫预算将增长1.5%，首次超过5万亿日圆（414亿美元），主要受美军基地搬迁费用及人力费用增长影响。

在始于2016年4月的年度，日本防卫预算为5.05万亿日圆，为日本首相安倍晋三2012年12月上任以来连续第四年增长，此前日本防卫预算连续十年下降。

日本将拨款595亿日圆，用于美国海军陆战队普天间航空基地的搬迁费用，当前财年这方面的拨款为244亿日圆。

人力费用增长也将推高防卫支出。

接下来财年采购清单项目包括六架F-35隐形战机和11辆AAV7两栖突击战车。

鉴于维护及其它费用预计会超过原先预期，日本政府将“鱼鹰”（Osprey）倾转旋翼运输机的采购数量从原先计划的12架缩减至四架。(完)