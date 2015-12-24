日本2016/17年度防卫预算将超5万亿日圆

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月24日 - 日本政府的预算草案显示，下个年度日本防卫预算将增长1.5%，首次超过5万亿日圆（414亿美元），主要受美军基地搬迁费用及人力费用增长影响。
在始于2016年4月的年度，日本防卫预算为5.05万亿日圆，为日本首相安倍晋三2012年12月上任以来连续第四年增长，此前日本防卫预算连续十年下降。
日本将拨款595亿日圆，用于美国海军陆战队普天间航空基地的搬迁费用，当前财年这方面的拨款为244亿日圆。
人力费用增长也将推高防卫支出。
接下来财年采购清单项目包括六架F-35隐形战机和11辆AAV7两栖突击战车。
鉴于维护及其它费用预计会超过原先预期，日本政府将“鱼鹰”（Osprey）倾转旋翼运输机的采购数量从原先计划的12架缩减至四架。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。