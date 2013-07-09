日本发布防卫白皮书 强调来自中朝安全威胁

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透东京东7月9日(记者 Kiyoshi Takenaka) - 日本防卫省周二发布的报告称，日本面临来自中国和朝鲜日益严峻的安全威胁。日本政界呼吁军方加强应对这类威胁的能力。
这份报告可能引发中国的强烈回应，近期中日关系本已因领土争议而趋于紧张。
这是安倍晋三去年底出任首相以来，日本首次发布《防卫白皮书》。而安倍上台后对日本侵略邻国历史的态度也让中国感到不满。
日本防卫白皮书称：“日本周边安全环境存在多种问题和不稳定因素，其中一些问题变得日益具体、尖锐而严峻。”
报告称：“中国试图基于他们的主张强行改变现状，而他们的主张与现有的国际法不符。”
“中国应接受并遵守国际准则。”
去年9月以来，中日关系因钓鱼岛争议而趋于恶化。
日本不断表达对中国军力扩张的忧虑，去年的防卫白皮书中就把矛头对准中国军事力量在外交政策中发挥的作用。
日本最新防卫白皮书称：“中国的一些行动侵入日本领海和领空，甚至一些危险行动可能引发紧急情况，这极其令人遗憾。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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