日本放宽武器出口限制 中国高度关注

路透东京4月1日 （记者 Kiyoshi Takenaka/Nobuhiro Kubo） -日本周二放宽武器出口限制，这是该国近半个世纪以来对武器转移政策进行的首次重大调整。

日本政府决定允许武器出口并参与联合武器研发和生产，前提是这些举动旨在维护国际和平和符合日本安全利益。

这是日本对持续数十年的基本禁止所有武器出口政策进行的调整。

日本此举令中国警觉。受钓鱼岛争端、日本首相安倍晋三去年12月参拜靖国神社影响，中日关系一直紧张。

中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称：“日本在军事安全领域的政策动向事关地区安全环境和战略稳定，也关系到日本国家发展走向。我们对此高度关注。”

“希望日方深刻吸取历史教训，重视亚洲邻国的安全关切，顺应时代潮流，走和平发展道路，多做有利于地区和平稳定的事。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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