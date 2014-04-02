日本放宽武器出口限制 中国高度关注

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透东京4月1日 （记者 Kiyoshi Takenaka/Nobuhiro Kubo） -日本周二放宽武器出口限制，这是该国近半个世纪以来对武器转移政策进行的首次重大调整。
日本政府决定允许武器出口并参与联合武器研发和生产，前提是这些举动旨在维护国际和平和符合日本安全利益。
这是日本对持续数十年的基本禁止所有武器出口政策进行的调整。
日本此举令中国警觉。受钓鱼岛争端、日本首相安倍晋三去年12月参拜靖国神社影响，中日关系一直紧张。
中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称：“日本在军事安全领域的政策动向事关地区安全环境和战略稳定，也关系到日本国家发展走向。我们对此高度关注。”
“希望日方深刻吸取历史教训，重视亚洲邻国的安全关切，顺应时代潮流，走和平发展道路，多做有利于地区和平稳定的事。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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