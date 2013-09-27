日本称需扩大海洋监测范围和能力

北爱尔兰两党组建政府的谈判破裂 可能再次选举或失去自治权
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透东京9月27日 - 日本防卫大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）周五称，除了日本海和东海外，日本海洋监测活动还应该扩大至太平洋，以更好地保卫日本的海上利益。
日本与中国的岛屿争端，影响到了两国关系。
小野寺五典表示：“目前为止，我们一直在日本海和东海这些区域进行例行监测活动。考虑到我们的海上利益，我们还需要在太平洋开展监测活动。”
他说，防卫省将考虑引进无人机，加强监测能力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。