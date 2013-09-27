日本称需扩大海洋监测范围和能力

路透东京9月27日 - 日本防卫大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）周五称，除了日本海和东海外，日本海洋监测活动还应该扩大至太平洋，以更好地保卫日本的海上利益。

日本与中国的岛屿争端，影响到了两国关系。

小野寺五典表示：“目前为止，我们一直在日本海和东海这些区域进行例行监测活动。考虑到我们的海上利益，我们还需要在太平洋开展监测活动。”

他说，防卫省将考虑引进无人机，加强监测能力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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