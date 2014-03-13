日本寻求放松武器出口限制

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透东京3月12日（记者 Kiyoshi Takenaka） -日本联合执政党派的议员周三称，日本计划放松武器出口限制。这将是日本半个世纪以来首次修改武器出口政策，可能引起中国的关切。
日本放松武器出口限制，属于首相安倍晋三加强日本军力、强化与美国等盟友安全合作计划的一部分。
此类举动有望为日本国防工业重新带来活力，但却可能引起中国和韩国的担忧。
日本自民党旗下安全组的负责人TakeshiIwaya对记者称，除了旨在推动全球和平的武器出口外，向海外销售对日本安全有贡献的日本国防设备也可能获批。
Iwaya是在自民党与公明党议员召开首次会议磋商调整相关政策草案后发表上述言论的。
他指出，日本会继续禁止对直接卷入国际冲突的国家出口武器。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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