日本寻求放松武器出口限制

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京3月12日 - 日本联合执政党派的议员周三称，日本计划放松武器出口限制。这将是日本半个世纪以来首次修改武器出口政策，可能引起中国的关切。

日本放松武器出口限制，属于首相安倍晋三加强日本军力、强化与美国等盟友安全合作计划的一部分。

此类举动有望为日本国防工业重新带来活力，但却可能引起中国和韩国的担忧。

日本自民党旗下安全组的负责人Takeshi Iwaya对记者称，除了旨在推动全球和平的武器出口外，向海外销售对日本安全有贡献的日本国防设备也可能获批。

Iwaya是在自民党与公明党议员召开首次会议磋商调整相关政策草案后发表上述言论的。

他指出，日本会继续禁止对直接卷入国际冲突的国家出口武器。（完）