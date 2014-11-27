《独家新闻》日本拟建融资机构支持防务出口--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月27日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 日本正在考虑为武器出口建立一个政府支持的融资机构，这会加快首相安倍晋三推动日本偏离和平主义的脚步，让日本在该地区的安全关系得到加强。

四名消息人士对路透称，作为第一步，日本政府计划召开顾问小组会议，考虑就创建为本国企业的军售活动以及境外国防工业合作融资的办法提出具体建议。

这些消息人士称，可能考虑的其中之一是，仿效自筹资金的国际协力银行（JBIC）和国际协力机构（JICA），创建一个政府支持的机构，为军事项目优惠融资。

由于事关敏感问题，这些消息人士要求匿名。日方此举可能惹怒中国。

日本防卫省拒绝置评。“对于防务设备，我们正在考虑诸多选择，但到目前为止，还未作出任何决定，”防卫省一位发言人回应路透寻求置评请求称。

安倍上周解散了国会，并且宣布将在12月14日举行众议院选举。

上述消息人士称，顾问小组将在众议院选举后召开会议。该小组将由大约10名成员组成，包括法律和银行方面的专家以及学者和国防行业高管。（完）