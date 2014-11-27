《独家新闻》日本拟建融资机构支持防务出口--消息人士

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月27日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 日本正在考虑为武器出口建立一个政府支持的融资机构，这会加快首相安倍晋三推动日本偏离和平主义的脚步，让日本在该地区的安全关系得到加强。
四名消息人士对路透称，作为第一步，日本政府计划召开顾问小组会议，考虑就创建为本国企业的军售活动以及境外国防工业合作融资的办法提出具体建议。
这些消息人士称，可能考虑的其中之一是，仿效自筹资金的国际协力银行（JBIC）和国际协力机构（JICA），创建一个政府支持的机构，为军事项目优惠融资。
由于事关敏感问题，这些消息人士要求匿名。日方此举可能惹怒中国。
日本防卫省拒绝置评。“对于防务设备，我们正在考虑诸多选择，但到目前为止，还未作出任何决定，”防卫省一位发言人回应路透寻求置评请求称。
安倍上周解散了国会，并且宣布将在12月14日举行众议院选举。
上述消息人士称，顾问小组将在众议院选举后召开会议。该小组将由大约10名成员组成，包括法律和银行方面的专家以及学者和国防行业高管。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0