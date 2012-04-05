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时事要闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:13 BJT

日本和英国计划联合开发武器

路透东京4月4日电---英国国防部周三表示，日本和英国希望就开始联合开发武器达成协议。去年年底，日本放宽武器设备出口禁令。

这也是日本首次与美国之外的国家就武器设备展开合作。

日本《每日新闻》(Mainichi)周三报导称，日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)和英国首相卡梅伦4月10日在东京会晤时，预计将正式同意开始相关谈判。

英国外交部的一名发言人证实“正进行相关磋商”，但表示，现在说达成协议为时尚早。

英国国防部在一份回应声明中称：“在日本宣布海外武器设备出口政策发生变化後，英国将继续与日本防卫省合作，为我们国防业的武器设备合作计划找到最好机会。”

《每日新闻》援引一匿名国防高官的话报导称，即便日本的出口禁令有所放宽，但两国或需一年时间就联合武器开发作出决定。

报导称，两国或在小型武器设备方面逐渐开始联合开发。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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