日本可能发展打击敌方基地的能力

路透东京7月26日 - 日本防卫省称，日本应加强阻止和对抗导弹袭击的能力，包括可能发展打击敌方基地的能力，但官员否则这将用于先发制人的打击。

这是日本防卫省汇总关于修改该国新防卫计划大纲的中间报告的一部分。

鹰派人物安倍晋三去年12月重新出任首相，承诺将加强军力，应对日本视为越来越具威胁性的安全环境，包括来自中国和朝鲜的威胁。

鉴于中日岛屿争议以及日本侵华历史，北京可能对日本该报告作出强烈回应。

日本防卫省在报告中称，需要全面加强“威慑和应对弹道导弹的能力”。但一名防卫省官员否认这表明日本将对敌方基地进行先发制人的攻击。

防卫省官员对记者说：“我们国家在加强弹道导弹防御能力......但朝鲜和其他国家也在增强自身能力。”

“因此必须考虑我们是否有打击敌方导弹发射设施的选项。但我们根本没考虑在我们未受攻击的情况下，主动对敌方基地发动攻击。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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