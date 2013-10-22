日本拟重新审议武器出口禁令

路透东京10月21日 - 根据日本新的安全战略草案，该国计划重新审议武器出口禁令，以寻求在维持全球和平方面发挥更积极作用。日本此举或令中国和韩国感到不安。

中国和韩国民众对日本曾经发动的侵略战争仍心怀怨恨，任何导致该国在军事方面变得更积极的决定都有可能引发紧张局势。此外，中国和韩国均与日本存在岛屿主权争端。

该草案是基于一个安全专家组的建议起草的，料在12月前经调整后定为最终版本，战略方向会在年底发布的新防卫大纲中得到体现。

安倍晋三再次出任日本首相后，誓言要加强军事能力，以应对日本认为威胁与日俱增的安全环境。

该草案称，日本“将以本着国际合作原则的积极和平主义为出发点，比以前更积极地为确保世界和平、稳定和繁荣作出贡献”。

草案称，日本需要修改已实行多年的武器出口禁令。

日本在1967年制定了“武器出口三原则”，禁止向共产主义国家、卷入国际冲突或受联合国制裁的国家出口武器。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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