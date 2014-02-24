消息人士称日本将扭转武器出口禁令

特朗普呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。
路透东京2月23日 - 消息人士周日透露，日本已拟订草案，将扭转该国已实施数十年的武器出口禁令。
安倍晋三罕见两度出任首相，且目前民意支持率较高。安倍称，日本需要更强有力的军队，以应对日益严峻的安全环境，应对来自中国和朝鲜的威胁。
日本提出的修正案可能招致来自中国和韩国的抨击。中韩与日本之间的症结除日本侵略历史外，还有领土争端。
日本在1967年制定武器出口“三原则”，即“不向共产主义阵营国家出售武器”、“不向联合国禁止的国家出口武器”以及“不向发生或者可能发生国际争端的当事国出售武器”。
这些原则几乎相当于全面禁止日本出口武器以及禁止日本与美国以外的国家合作生产和开发武器。
消息人士告诉路透，基于修改后的方针，若出口武器用于执行和平任务，或合作开发武器是为了国家安全，则将经“严格审查”后获批。
根据当前规定，日本国防承包商往往不能参与国际武器开发项目，因此难以紧跟技术开发步伐并降低成本。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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