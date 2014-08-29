日本下财年防卫预算或创新高

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透东京8月29日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本防卫省正在为下个财年寻求制定迄今最高的预算，当中包括巡逻机和更隐形潜艇的大额订单。
日本防卫省周五申请将始于明年4月财年的预算提高3.5%至5.05万亿日元（487亿美元）。
如果获批，这将是日本防卫预算连续第三次提高，其意义将不仅仅是扭转了日本防卫预算持续10年削减的情况。日本首相安倍晋三2012年12月就任后，停止削减防卫预算。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。