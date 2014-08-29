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时事要闻 | 2014年 8月 29日 星期五 12:12 BJT

日本下财年防卫预算或创新高

路透东京8月29日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本防卫省正在为下个财年寻求制定迄今最高的预算，当中包括巡逻机和更隐形潜艇的大额订单。

日本防卫省周五申请将始于明年4月财年的预算提高3.5%至5.05万亿日元（487亿美元）。

如果获批，这将是日本防卫预算连续第三次提高，其意义将不仅仅是扭转了日本防卫预算持续10年削减的情况。日本首相安倍晋三2012年12月就任后，停止削减防卫预算。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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