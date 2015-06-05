日本自民党遭遇尴尬“乌龙” 集体自卫权解禁立法或推迟

路透东京6月5日 （记者 Linda Sieg） - 日本自民党本周遭遇了一记尴尬的“乌龙球”，原因是自民党召来议会发表评论的一名专家称，允许日本支援受攻击的盟国所需的法律修订违反宪法。

日本安倍内阁去年通过了一项决议，重新诠释和平宪法以允许日本行使“集体自卫权”，即对遭受攻击的盟国提供军事支援。这是安倍政府更强硬防卫政策的一部分，可以提升日本在美日盟友关系中的地位。

鉴于自民党在议会两院均拥有多数席位，自民党计划在本届议会通过议案实施这项修订，解除向海外派兵的长期禁令。外界也预期自民党会这么做。

但早稻田大学的宪法专家Yasuo Hasebe周四应安倍晋三所在的自民党之邀在议会专家小组发表评论时，却称该修订可能违宪，令自民党深感震惊。Hasebe的观点得到了反对党邀请的另两名专家的呼应。

“我认为允许行使集体自卫权违反宪法，”Hasebe回应一名反对党议员的问题时表示。

“这无法在往届政府立场的基本逻辑框架内获得解释……且明显损害法律的稳定性。”

政府官员迅速驳斥了这个观点，但反对党议员在周五的立法辩论中抓住了这个观点对政府进行抨击。

“自民党被摆了一道‘乌龙球’……这个‘事件’不仅引爆了网络，也被主流媒体广泛报导，”日本上智大学教授Koichi Nakano说道。“现在可以想见，有关立法议程将遭严重推迟。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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