日本加大对中国在争议海域填海造地和建设海上平台的批评（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增中方未立即回复置评请求内容）
路透东京7月21日 （记者 Tim Kelly） - 日本周二发布匆忙修订的年度防卫白皮书，其中加大了对中国在争议海域填海造地和建设海上平台的批评。
日本政府批准的这份防卫白皮书共500页，首次收录了中国在南海填海造地的卫星图像。
此前日本首相安倍晋三所在自民党的鹰派成员抱怨称日本国防报告对中国过于温和，之后日本防卫省在白皮书中加入了要求中国暂停在东海建设（海上）平台的内容。
“我们已经证实中国已开始新的海洋（勘探）平台建设，我们重申我们反对中国进行单方面开发，并要求中国停止活动，”日本防卫省称。
中国国防部和外交部对有关日本防务白皮书内容的置评请求并未立即作出回应。
日本年度防卫白皮书概述了日本的防卫战略和感知到的威胁。日本众议院上周四通过了新安保法案，将首次允许日本在二战后派兵海外作战。
中国外交部称，日本众议院通过新安保法案让人们有理由质疑日本是否要改变战后长期坚持的和平发展道路。
在日本在南海争议中扮演愈发重要的角色之际，日本担忧海上平台有可能会被中国作为东海的雷达前哨站。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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