日本新安保法正式生效 民众意见不一

路透东京3月29日 （记者 Linda Sieg） - 日本周二正式实施新安保法。新安保法放松了日本和平宪法对日本自卫队的限制，在二战后首次允许日本派兵到海外作战。调查显示，日本民众对新安保法的态度仍存分歧。

日本首相安倍晋三称，对于应对中国崛起等新的挑战，新安保法至关重要。新安保法是1954年日本自卫队成立以来该国防御政策最大的变化。

批评者称，新安保法违反和平宪法，增加日本卷入外国战争的风险。日本反对党计划在7月参议院选举中推动废除新安保法。新安保法去年9月通过前引发了大规模抗议。

日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上称，“鉴于我们国家周边的安全环境日益严峻，新安保法对于防止战争、保护人民的生命与生计至关重要”。

“（日本）政府将首先通过外交手段维护和平，我们为此目的而实施的积极外交政策完全没有改变，”菅义伟说道。

日本《读卖新闻》周二发布的一项选民调查显示，47%选民反对新安保法，38%赞成。而去年9月，反对者占比58%，赞成者占比31%。

但《日经新闻》进行的调查显示，仅35%受访者称应废除新安保法，43%称新安保法应继续有效。（完）