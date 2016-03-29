日本新安保法正式生效 民众意见不一

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透东京3月29日 （记者 Linda Sieg） - 日本周二正式实施新安保法。新安保法放松了日本和平宪法对日本自卫队的限制，在二战后首次允许日本派兵到海外作战。调查显示，日本民众对新安保法的态度仍存分歧。
日本首相安倍晋三称，对于应对中国崛起等新的挑战，新安保法至关重要。新安保法是1954年日本自卫队成立以来该国防御政策最大的变化。
批评者称，新安保法违反和平宪法，增加日本卷入外国战争的风险。日本反对党计划在7月参议院选举中推动废除新安保法。新安保法去年9月通过前引发了大规模抗议。
日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上称，“鉴于我们国家周边的安全环境日益严峻，新安保法对于防止战争、保护人民的生命与生计至关重要”。
“（日本）政府将首先通过外交手段维护和平，我们为此目的而实施的积极外交政策完全没有改变，”菅义伟说道。
日本《读卖新闻》周二发布的一项选民调查显示，47%选民反对新安保法，38%赞成。而去年9月，反对者占比58%，赞成者占比31%。
但《日经新闻》进行的调查显示，仅35%受访者称应废除新安保法，43%称新安保法应继续有效。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。