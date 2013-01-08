日本年底将修改防卫大纲--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月8日 - 日本《读卖新闻》周二报导称，日本政府在今年12月时将修改国防政策和武器购买计划。

日本现行的国防政策是两年前民主党领导的政府制定的，该政策计划削减国防预算并裁减自卫队规模，但新上台的鹰派首相安倍晋三却希望增加国防支出和兵力，他还表示希望放宽日本1947年和平宪法对军力建设的限制。

日本国防预算连续10年下降，截止今年3月的这一财年的国防预算已降至4.65万亿日元（530亿美元），反映了该国庞大公共债务的影响。

《读卖新闻》称，政府将搁置现行的防卫计划大纲，并会在今年12月时编制新的防卫计划。日本现行的防卫计划大纲规定了今后10年的国防政策，并对今后五年的国防装备采购进行了规划。

报导称，政府计划向始于今年4月的新财年追加国防预算逾1,000亿日元，以便为巡逻机提供燃料和修理成本，并资助研发雷达技术。这是日本11年来首次追加国防预算。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。