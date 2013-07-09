日本发布防卫白皮书，强调来自中朝安全威胁

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京东7月9日 - 日本防卫省周二发布的报告称，日本面临来自中国和朝鲜日益严峻的安全威胁。日本政界呼吁军方加强应对这类威胁的能力。
这份报告可能引发中国的强烈回应，近期中日关系本已因领土争议而趋于紧张。
这是安倍晋三去年底出任首相以来，日本首次发布《防卫白皮书》。而安倍上台后对日本侵略邻国历史的态度也让中国感到不满。
日本防卫白皮书称：“日本周边安全环境存在多种问题和不稳定因素，其中一些问题变得日益具体、尖锐而严峻。”
报告称：“中国试图基于他们的主张强行改变现状，而他们的主张与现有的国际法不符。”
“中国应接受并遵守国际准则。”
去年9月以来，中日关系因钓鱼岛争议而趋于恶化。
日本不断表达对中国军力扩张的忧虑，去年的防卫白皮书中就把矛头对准中国军事力量在外交政策中发挥的作用。
日本最新防卫白皮书称：“中国的一些行动侵入日本领海和领空，甚至一些危险行动可能引发紧急情况，这极其令人遗憾。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。