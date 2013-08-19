日内阁法制局暗示不会阻拦安倍放松军事禁令

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月16日 - 日本内阁法制局长官周五暗示，该机构不会阻拦首相安倍晋三有关放松日本军事禁令的提议。

安倍希望终止有关日本自卫队行使集体自卫权的禁令。

根据美国起草的战后日本宪法第九条，日本不能拥有军队，但实际上日本的武装力量已经和法国比肩。

内阁法制局数十年来坚持的观点是：日本拥有集体自卫权，但不能行使该权利。专家称，这是放松扩大军队角色禁令的主要障碍。

内阁法制局长官小松一郎（Ichiro Komatsu）表示，决定由安倍作出。

“我们就立法问题向内阁、首相和其他部长提供我们的意见。但是最终决定由内阁作出……而首相是内阁领导人，”小松一郎在接受路透采访时说道。

安倍本月任命小松一郎担任内阁法制局长官。媒体和分析人士称，此项任命是为改变奠定基础。

小松一郎的前任们数十年来都反对改变日本不能行使集体自卫权的官方观点，因为行使集体自卫权将超出宪法允许的最低限度使用武力的规定。（完）