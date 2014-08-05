日本发布2014年度《防卫白皮书》，称其安全环境恶化

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月5日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本防卫省周二发布2014年度《防卫白皮书》，称由于朝鲜推进导弹发展项目，中国和俄罗斯的地区军事活动增多，日本发现自身处在日益恶化的安全环境中。

朝鲜违反联合国决议进行弹道导弹发射活动，中国和俄罗斯飞机靠近日本领空，日本战机在4-6月间紧急升空次数创纪录，这些都是日本防卫省发布该《防卫白皮书》的背景。

“随着邻国军队建设和现代化趋势日趋明显，加上他们的军事活动日益活跃，日本及亚太地区其他国家面临的安全挑战和不稳定因素变得更加严峻，”日本防卫省在《防卫白皮书》中称。

日本首相安倍晋三2012年12月重新掌权后，寻求放松战后和平宪法对军事方面的限制，以便让日本在全球安全领域发挥更大的作用。

安倍政府今年采取偏离战后和平主义的历史性举措，决定放松武器出口限制，并解除向海外派兵的禁令。

日本《防卫白皮书》称，中国在与其他国家的海上争端中采取“霸道”行为，希望中方遵守国际准则。

中国去年11月划设东海防空识别区，并警告称会对未能自行识别的飞机采取“紧急防御措施”。

“这些是很危险的措施，会单方面改变东海的现状，导致局势升级，引发一些意外，”日本防卫省称。“我们深表担忧。”

日本防卫省称，朝鲜的导弹及核项目是“严重的不稳定因素”，并警告称相关项目取得进展，会让朝鲜有勇气采取更多挑衅行为。

日本还密切关注俄罗斯干预乌克兰危机一事，俄罗斯3月将克里米亚纳入本国版图。

“俄罗斯这一以武力为后台改变现状的做法属于全球事务，影响整个国际社会，”日本防卫省称。

日本防卫省还谈及日韩岛屿争端，称所涉岛屿是日本的固有领土。（完）