日本自卫队幕僚长挺F-35战机 称导弹防御体系能抵御朝攻击

路透东京3月27日 - 日本自卫队统合幕僚长岩崎茂(Shigeru Iwasaki)周三表示，洛克希德·马丁公司(LMT.N)的F-35战斗机是日本未来作战需要的最佳选择。此番表态为这款美国战机投出了信任票。

此前有报道称，一些已订购F-35战斗机的国家或许在重新考虑他们的计划。

岩崎茂还表示，朝鲜在一系列核试验和导弹测试中显现出的军事技术进步对日本构成了严重威胁，但其导弹防御体系足以保护日本。

岩崎茂表示：“当我还是空军幕僚长的时候，我推动购买F-35战斗机计划。或者是说是我们起草了购买计划，防务省随后批准。”

他在接受路透采访时表示：“当时有多种备选机型。但当我们考虑日本未来的国家安全时，我还是认为，F-35战斗机是最好的战机。”

了解谈判情况的消息人士上周对路透表示，荷兰订购F-35战机的订单很可能缩减，理由是成本超支、项目推迟、荷兰国防战略的不确定性以及欧洲范围的预算缩紧。

美国官员担心，荷兰或其他买家撤回订单或引发F-35战机项目的“死亡螺旋”，即推高现有订单的价格，结果导致更多订单被取消。

作为美国在亚洲的最亲密盟友之一，日本计划坚持购买42架F-35战机，首批四架战机将在2017年3月前交付。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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