日本自卫队幕僚长支持F-35战机 称导弹防御体系能抵御朝攻击

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月27日 - 日本自卫队统合幕僚长岩崎茂(Shigeru Iwasaki)周三表示，洛克希德·马丁公司 的F-35战斗机是日本未来作战需要的最佳选择。此番表态为这款美国战机投出了信任票。
此前有报导称，一些已订购F-35战斗机的国家或许在重新考虑他们的计划。
岩崎茂还表示，朝鲜在一系列核试验和导弹测试中显现出的军事技术进步对日本构成了严重威胁，但其导弹防御体系足以保护日本。
岩崎茂表示：“当我还是空军幕僚长的时候，我推动购买F-35战斗机计划。或者是说是我们起草了购买计划，防务省随后批准。”
他在接受路透采访时表示：“当时有多种备选机型。但当我们考虑日本未来的国家安全时，我还是认为，F-35战斗机是最好的战机。”
了解谈判情况的消息人士上周对路透表示，荷兰订购F-35战机的订单很可能缩减，理由是成本超支、项目推迟、荷兰国防战略的不确定性以及欧洲范围的预算缩紧。
美国官员担心，荷兰或其他买家撤回订单或引发F-35战机项目的“死亡螺旋”，即推高现有订单的价格，结果导致更多订单被取消。
作为美国在亚洲的最亲密盟友之一，日本计划坚持购买42架F-35战机，首批四架战机将在2017年3月前交付。（完）
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%