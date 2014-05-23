日本自卫队在奄美群岛举行夺岛演习

路透日本江仁屋离岛5月22日（记者 Ruairidh Villar） - 日本海陆空自卫队周四在鹿儿岛县奄美群岛的无人岛江仁屋离岛（Eniyabanarejima）进行夺回离岛演习。这次演习规模虽小，但却凸显了该国对中日岛屿争端的担忧。

大约有50支部队参演，他们手中拿着塑料训练步枪，乘坐着橡皮艇悄悄驶入一处海湾，训练登陆面积有30个足球场大小的江仁屋离岛。该岛距离中日存在争议的群岛600公里。

“我们的两栖作战能力仍有待提高，我们的训练还处于初期阶段，”日本自卫队最高军事长官、统合幕僚长岩崎茂（Shigeru Iwasaki）说。

“但这些能力对保护我国的海陆空至关重要，”岩崎茂对记者称。“我们打算以今日的这场演习为基础，在今后来提高我们的能力。”

日本内阁官房长官菅义伟称，自卫队联合演习不针对任何具体国家。

中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上被问及此事时表示：“日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会的高度关注。”

他表示，“我们要求日方切实说明在有关地区增强军事力量的真实意图。日方应多做有利于维护地区和平稳定的事。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。