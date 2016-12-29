日本防卫大臣参拜靖国神社 此前刚刚结束珍珠港之行

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透东京12月29日 - 日本防卫大臣稻田朋美周四参拜东京靖国神社，此前她刚刚随日本首相安倍晋三历史性访问了美国珍珠港。
电视画面显示，稻田朋美参拜了供奉有多名甲级战犯的靖国神社。日本高官参拜靖国神社激怒中韩等邻国，后者认为靖国神社是日本军国主义的象征，令人想起日本的战争暴行。
稻田朋美周二随行安倍首相与美国奥巴马总统一起出席悼念二战受难者的纪念活动。
根据产经新闻报导，稻田朋美在靖国神社说：“美国和日本，曾经彼此激烈交战，但如今是最有力的盟友，”稻田朋美称。“我来参拜祈求日本及全世界能从未来的视野坚定创造和平。”(完)
(编译 徐文焰/李婷仪 审校 张涛/陈宗琦)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。