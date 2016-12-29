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时事要闻 | 2016年 12月 29日 星期四 09:31 BJT

日本防卫大臣参拜靖国神社 此前刚刚结束珍珠港之行

路透东京12月29日 - 日本防卫大臣稻田朋美周四参拜东京靖国神社，此前她刚刚随日本首相安倍晋三历史性访问了美国珍珠港。

电视画面显示，稻田朋美参拜了供奉有多名甲级战犯的靖国神社。日本高官参拜靖国神社激怒中韩等邻国，后者认为靖国神社是日本军国主义的象征，令人想起日本的战争暴行。

稻田朋美周二随行安倍首相与美国奥巴马总统一起出席悼念二战受难者的纪念活动。

根据产经新闻报导，稻田朋美在靖国神社说：“美国和日本，曾经彼此激烈交战，但如今是最有力的盟友，”稻田朋美称。“我来参拜祈求日本及全世界能从未来的视野坚定创造和平。”(完)

(编译 徐文焰/李婷仪 审校 张涛/陈宗琦)

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