日本防卫大臣参拜靖国神社 此前刚刚结束珍珠港之行

电视画面显示，稻田朋美参拜了供奉有多名甲级战犯的靖国神社。日本高官参拜靖国神社激怒中韩等邻国，后者认为靖国神社是日本军国主义的象征，令人想起日本的战争暴行。

根据产经新闻报导，稻田朋美在靖国神社说：“美国和日本，曾经彼此激烈交战，但如今是最有力的盟友，”稻田朋美称。“我来参拜祈求日本及全世界能从未来的视野坚定创造和平。”(完)