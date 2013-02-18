日本称其有权发展先发制人打击能力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透东京2月14日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本防卫大臣小野寺五典表示，日本周边安全环境发生了改变，日本有权发展先发制人的打击能力，以防范攻击威胁，不过目前还没有这样的计划。
日本此类表态可能令中国和韩国感到担心，中韩过去对日本类似表态都做出了强烈反应。
“当有明显攻击日本的意向、威胁迫近的情况下，日本别无选择，可以依法对敌方目标发动攻击，”小野寺五典接受路透采访时表示。
“鉴于日本的政治环境及遵循的和平外交方针，现在还不是作（建立这种能力）准备的时候。”
“但是，我们需要认真观察本地区安全环境的变化，”他表示。
朝鲜周二进行了第三次核试验，遭到国际社会的谴责。小野寺五典称，鉴于来自朝鲜方面的威胁，日本需要加强弹道导弹防御体系。
“日本、美国和韩国对朝鲜（去年）12月12日导弹发射活动做出了恰当的回应。但预计朝鲜将进一步提高多方面能力。我们也需要相应加强。”
但他不愿透露现在是否比以往更急需解除对行使集体自卫权的禁令。
小野寺五典还呼吁中国与美日及其它国家一道加强对朝鲜的制裁，称平壤本周核试验罔顾北京方面的劝阻。(完)
(编译 王凤昌;审校 朱淑珍)
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