小泽一郎称安倍或将日本引向军国主义道路

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透东京7月18日（记者 Linda Sieg） - 在日本首相安倍晋三放松和平宪法有关向海外派兵的限制时，许多专家称这是日本向变成可在自卫方面有更多作为的“正常国家”迈出的一步。
但一度拥护执政党的小泽一郎（Ichiro Ozawa）称，安倍的政策有着根本性的不同，可能带领日本重走危险的战前军国主义道路。“正常国家”一词是小泽一郎在20年前提出的。
安倍内阁本月采取偏离战后和平主义的举措，解除了行使集体自卫权或者援助受攻击的友邦的禁令。
小泽一郎在其1994年的一本书中使用了“正常国家”一词。此书名为《新日本蓝图》（Blueprint for a New Japan），写于1990-1991年海湾战争之后。
“他（安倍）的构想与我说的‘正常国家’不一样，”72岁的小泽一郎接受路透采访时称。
“安倍先生的理念是，日本要有一种战前风格、要做军事和经济大国-一种战前的复兴，”他说。
“他是好人，但我认为，作为国家领导人，他的政治观点和理想有些危险。”
小泽一郎驰骋日本政坛40年。
他还称，政治形势发生了翻天覆地的变化，20年前他曾被视为右翼，如今则又被看成左翼。
“过去，我被称为右翼，如今他们称我为左翼。我其实一点都没变，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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