小泽一郎称安倍或将日本引向军国主义道路

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月18日（记者 Linda Sieg） - 在日本首相安倍晋三放松和平宪法有关向海外派兵的限制时，许多专家称这是日本向变成可在自卫方面有更多作为的“正常国家”迈出的一步。

但一度拥护执政党的小泽一郎（Ichiro Ozawa）称，安倍的政策有着根本性的不同，可能带领日本重走危险的战前军国主义道路。“正常国家”一词是小泽一郎在20年前提出的。

安倍内阁本月采取偏离战后和平主义的举措，解除了行使集体自卫权或者援助受攻击的友邦的禁令。

小泽一郎在其1994年的一本书中使用了“正常国家”一词。此书名为《新日本蓝图》（Blueprint for a New Japan），写于1990-1991年海湾战争之后。

“他（安倍）的构想与我说的‘正常国家’不一样，”72岁的小泽一郎接受路透采访时称。

“安倍先生的理念是，日本要有一种战前风格、要做军事和经济大国-一种战前的复兴，”他说。

“他是好人，但我认为，作为国家领导人，他的政治观点和理想有些危险。”

小泽一郎驰骋日本政坛40年。

他还称，政治形势发生了翻天覆地的变化，20年前他曾被视为右翼，如今则又被看成左翼。

“过去，我被称为右翼，如今他们称我为左翼。我其实一点都没变，”他说。（完）