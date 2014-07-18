小泽一郎称安倍或将日本引向军国主义道路

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月18日（记者 Linda Sieg） - 在日本首相安倍晋三放松和平宪法有关向海外派兵的限制时，许多专家称这是日本向变成可在自卫方面有更多作为的“正常国家”迈出的一步。
但一度拥护执政党的小泽一郎（Ichiro Ozawa）称，安倍的政策有着根本性的不同，可能带领日本重走危险的战前军国主义道路。“正常国家”一词是小泽一郎在20年前提出的。
安倍内阁本月采取偏离战后和平主义的举措，解除了行使集体自卫权或者援助受攻击的友邦的禁令。
小泽一郎在其1994年的一本书中使用了“正常国家”一词。此书名为《新日本蓝图》（Blueprint for a New Japan），写于1990-1991年海湾战争之后。
“他（安倍）的构想与我说的‘正常国家’不一样，”72岁的小泽一郎接受路透采访时称。
“安倍先生的理念是，日本要有一种战前风格、要做军事和经济大国-一种战前的复兴，”他说。
“他是好人，但我认为，作为国家领导人，他的政治观点和理想有些危险。”
小泽一郎驰骋日本政坛40年。
他还称，政治形势发生了翻天覆地的变化，20年前他曾被视为右翼，如今则又被看成左翼。
“过去，我被称为右翼，如今他们称我为左翼。我其实一点都没变，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选