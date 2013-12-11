日本防卫计划瞄准中国及岛屿争端

路透东京12月11日(记者 Kiyoshi Takenaka) -根据日本最新修订的《防卫计划大纲》草案，日本计划组建一支水陆两栖部队，并在日本的西南部部署无人侦察机。

自去年12月重新执政以来，日本首相安倍晋三要求重新审定防卫政策，承诺加强军事力量，提升日本在全球安全方面的地位。

最新《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》草案下周将提交日本政府批准。此前，中国11月宣布划设东海防空识别区，覆盖了主权争议岛屿，引发了日本、美国和韩国的抗议。

日本执政党自民党议员在会议上向记者展示了这两份草案。最终修订版《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》将于下周二公布。

《防卫计划大纲》草案以所谓中国试图用武力改变现状引发忧虑为由，称日本将“针对中国海上和空中活动的快速扩展和强化，作出冷静而坚决的回应”。

《中期防卫力整备计划》草案称，日本还计划采购无人侦察机，并在那霸基地设立E-2C预警机部队。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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