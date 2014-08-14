二战日本老兵对安倍修宪深感不安 对参拜靖国神社莫衷一是

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kiyoshi Takenaka

路透东京8月14日 - 前日本帝国陆军士兵Tokuro Inokuma在1945年第一次感到了战争的恐怖，当时他才16岁，当日本遭遇美国空袭之后，他开始在混乱中收敛被炸飞的士兵的肢体。

像Inokuma这样在世的二战老兵已经越来越少了，他发觉日本政府修改战后和平宪法让他想起了那令人不安的历史一幕。

“我发觉那是非常危险的……这是我们曾经走过的路，”Inokuma说道。他在那次致命的空袭后很快被派往中国作战，日本投降后在当时苏联的战俘营中度过了两年时光。

日本首相安倍晋三上月采取具有历史意义的行动，结束了日本自1945年以来不得向海外派兵的禁令。

“我们在近70年来没有（在战争中）进行杀戮也没有遭受杀戮，这是前所未有的，”现年85岁的Inokuma在接受采访时表示。“我们要认真想想这一切，这很重要。”

支持者表示，日本需要能够行使集体自卫权，或在友邦遭受攻击时提供援助，对益发严峻的安全环境作出反应。

批评者则表示，这一改变使日本很可能陷入海外战争的泥潭。

现年91岁的老兵Teru Hisato也感到类似的忧虑，对这一政策改变是否能给日本带来安全表示怀疑。1945年美军的燃烧弹令他失去了右腿，他当时在日本北部一处铁路车站看守军备物资。

“面对举起拳头的敌人，如果你也举起拳头，那结果只会是一场战斗。”

Hisato还希望安倍晋三不再参拜靖国神社，后者被批评人士视为日本对外侵略的象征。

“我认为，如果他希望给日本人民带来安全与和平，他不必以牺牲与中国及韩国的关系去参拜靖国神社。”Hisato表示。

在8月15日战争结束纪念日，安倍可能会向靖国神社敬献祭祀费，不会亲自去参拜。

然而，也有一些老兵认为安倍应该去参拜。“我想他为了那些死去的人应该去，”现年92岁的Heizo Nagano说道。他曾在菲律宾与美国军队作战。在当时食物短缺的环境里，他以蝌蚪充饥，成为联队里幸存的68人之一，这支部队最初的总兵力超过1,500人。

神风敢死队的幸存者、91岁的Takehiko Ena同意这种观点。他经历的两次自杀式攻击行动都取消了，回部队的路上，他在广岛遭原子弹攻击的次日路过那里，发现自己竟然穿行在尸海当中。

“我们应该不断向那些感到担心的国家说明，日本已经发誓不会重新发动战争，应该允许（在神社里）哀悼战死的人，”Ena称。

“‘让我们在靖国神社再见’是当时赶赴战场的士兵们相互说的话，他们知道自己不会活着回来。那是他们灵魂安息之地。”（完）