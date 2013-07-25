日本料考虑建立先发制人的军事打击能力

路透东京7月25日（记者 Linda Sieg） - 日本在计划修改基本国防政策时，可能开始考虑建立发动先发制人的军事打击能力，进一步摆脱和平宪法的制约。

该提议是日本安倍政府对国防政策进行评估的部分内容，可能引发中国的警觉。一份中期评估报告可能最早在周五完成，最终评估结论将在年底公布。

根据日本宪法第九条，日本无权对他国宣战，也不能拥有常规的军队。然而，日本自卫队实际上是亚洲战斗力最强的军队之一。

《读卖新闻》和其他媒体周四报道称，日本防卫省将在中期报告里呼吁研究如何“加强对弹道导弹的威慑和反应能力”。

《读卖新闻》指出，鉴于问题的敏感性，报告不会特别提到当袭击威胁临近时打击敌方基地的能力。

日本防卫省还将考虑购买无人侦察机和建立保护遥远岛屿的海上力量。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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