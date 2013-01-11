日本防卫省申请增加国防预算

路透东京1月11日 - 日本防卫省周五调整后的预算申请表明其计划增加国防开支，这也是该国在过去11年来首次增加国防预算。

日本首相安倍晋三领导的自民党在上月举行的众议院大选中获得了压倒性胜利，并承诺要强化军队及在钓鱼岛问题上对中国采取强硬立场。

安倍对记者表示“我们将坚决保卫我们领海和领土的立场完全没有改变，正如我之前所说，在这个问题上没有谈判空间。”日本政府甫批准了一项规模为1,170亿美元的经济刺激计划。

日本防卫省为4月1日开始的2013财政年度申请4.65万亿日圆预算，以及尚未确定具体数额的其他项目。日本2012财年的初步国防预算为4.65万亿日圆。

防卫省表示，士兵人数的增加以及侦察机频繁使用造成的燃料及维修费用上涨等项目还可能需要超过1,000亿日圆(11.3亿美元)的预算开支。

在前民主党政府时期，防卫省为2013财年申请的预算为4.59万亿日圆，同比下滑1.3%，凸显日本巨额公共债务对其形成的制约。

这也是日本国防预算在半个多世纪中最大幅度的下滑。

修改后的预算申请将会获得内阁批准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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