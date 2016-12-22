日本政府批准把防卫预算增至创纪录的5.13万亿日圆

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透东京12月22日 - 日本政府周四批准把防卫支出增至创纪录的水平，以应对中国在东海日益增强的军事实力和朝鲜日渐升级的导弹威胁。
安倍内阁周四批准把始于明年4月1日年度的防卫支出增加1.4%，至5.13万亿日圆(436.6亿美元)。
若在国会获得通过，这将是日本防卫支出连续第五年增长。鉴于执政的自民党控制着国会，该预算案很有可能在国会获得通过。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。