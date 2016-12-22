日本政府批准把防卫预算增至创纪录的5.13万亿日圆

路透东京12月22日 - 日本政府周四批准把防卫支出增至创纪录的水平，以应对中国在东海日益增强的军事实力和朝鲜日渐升级的导弹威胁。

安倍内阁周四批准把始于明年4月1日年度的防卫支出增加1.4%，至5.13万亿日圆(436.6亿美元)。

若在国会获得通过，这将是日本防卫支出连续第五年增长。鉴于执政的自民党控制着国会，该预算案很有可能在国会获得通过。(完)