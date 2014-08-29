日本下一财年防卫预算或创新高（更新版）

路透东京8月29日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本防卫省正在为下个财年寻求制定迄今最高的预算，当中包括隐形战斗机、无人机和高科技潜艇的大额订单。

日本防卫省周五申请将始于明年4月财年的预算提高3.5%至5.05万亿日元（487亿美元）。如果获批，这将是日本防卫预算连续第三次提高，其意义将不仅仅是扭转了日本防卫预算持续10年削减的情况。日本首相安倍晋三2012年12月就任后，停止削减防卫预算。

为了更好地保护远离本土的岛屿，日本防卫省希望从洛克希德-马丁公司(LMT.N)购买六架F-35隐形战斗机，从川崎重工(7012.T)购买20架P-1巡逻机，大规模采购的目的是降低单价。

日本政府称，包括为多年项目进行大规模采购的采购改革将在未来五年节省7,000亿日圆。

日本防卫省还申请644亿日圆的预算购买升级后的苍龙级潜艇，升级后在水下活动的时间能大幅延长。本财年购买的是升级前的潜艇，价格比升级后便宜20%。

日本的购买清单还包括无人巡逻机和旋翼飞机。旋翼飞机可以像直升机那样垂直起降，但飞行时和普通飞机一样。日本期望加强监控及军事部署能力。

除了高科技武器以外，预算申请中还包括对老化政府飞机的替换，包括首相出访海外所乘坐的飞机。

剔除新的政府飞机支出和驻日美军调整的相关费用，预算申请额将比今年提升2.4%至4.9万亿日圆。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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