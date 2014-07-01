日本万人游行抗议政府修改宪法解释

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透东京6月30日（记者 Minami Funakoshi） - 日本成千上万民众周一在东京举行游行活动，抗议首相安倍晋三试图修改安全政策以放松宪法对行使集体自卫权等的限制。
在预计会通过相关决议的内阁会议前夕，示威者聚集在首相办公室外，他们中有学生、老人和家庭主妇。
《日本经济新闻》周一发布的民意调查显示，50%的选民反对解禁集体自卫权，34%的选民支持解禁集体自卫权。
抗议活动组织方称，参加游行的示威者有1万人。有些示威者手中举着的横幅上写着：“不想看到我们的孩子和士兵死亡”、“保护宪法”等标语。
“如果首相每次都修改宪法解释，那宪法就无法起作用，”51岁的Ayumi Yamashita说。她的声音淹没在高喊着“别让我们走向战争！”的口号的人群中。
警方称，有数千人参加游行。
警方及目击者称，周日一男子在东京一个繁忙的十字路口自焚，明显是抗议当局修改宪法解释。
日本内阁预计会通过修改宪法解释的决议。安倍政府执政联盟的合作伙伴已经暗示会支持修改宪法解释。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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