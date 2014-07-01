日本内阁解禁集体自卫权（更新版）

路透东京7月1日（记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka） - 日本安倍内阁周二通过解禁集体自卫权决议，此举标志日本大幅偏离战后的反战立场。这对日本首相安倍晋三来说是种胜利，但此举料激怒中国，并让很多日本选民忧心忡忡。

通过解禁集体自卫权，此举将大大拓宽日本的军事选择。

日本防卫大臣小野寺五典对记者表示，安倍晋三内阁通过解禁集体自卫权决议。

这一政策料将激怒中国。中日两国关系因领土纷争、不信任和日本侵略历史等问题摩擦不断。

中国外交部发言人洪磊在每日例行新闻发布会上表示：“我们反对日方蓄意制造所谓‘中国威胁’来推进国内政治议程。”

“我们敦促日方切实尊重亚洲邻国的正当安全关切，慎重处理有关问题。”

日本解禁集体自卫权将得到美国和东南亚国家的欢迎。美国一直敦促日本成为一个与其更为平等的盟友，而东南亚国家则与中国存在争端。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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